Onde assistir ao vivo a Fluminense x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes duelam neste sábado (9), no Maracanã, pela 25ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (9), o Fluminense recebe Atlético-GO no Maracanã, às 16h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ), na tv aberta, e do Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Atlético-GO DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara da Cruz (DF)

Quarto árbitro: Paulo Renato Coelho (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Goias (SP)

Auxiliar do VAR: Daniel Luis Marques (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer a vitória à sua torcida / Foto: Lucas Merçon/FLuminense

A TV Globo (RJ), na tv aberta, e o Premiere, na tv fechada, irão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio do tabela, o Fluminense faz um campeonato irregular e quer reencontrar a vitória diante da sua torcida.

O Tricolor não deve ter grandes mudanças na equipes e o técnico Marcão pode repetir o time que atuou no meio da semana.

O Atlético-GO também vem de derrota na última rodada e agora quer a sua recuperação no campeonato.

O Dragão conta com o retorno do lateral-esquerdo Igor Cariús, que cumpriu suspensão.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson (Oliveira), Éder e Igor Cariús (Natanael); Gabriel Baralhas (Matheus Barbosa), Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Ronald.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 2 Fortaleza Brasileirão 6 de outubro de 2021 Fluminense 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Fluminense Brasileirão 13 de outubro de 2021 21h (de Brasília) Athletico-PR x Fluminense Brasileirão 17 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 2 AthleticoPR Brasileirão 6 de outubro de 2021 Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO Brasileirão 2 de outubro de 2021

Próximas partidas