Onde assistir ao vivo a Fluminense x Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em Bacaxá; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Volta Redonda na noite desta sexta-feira (26), às 18h (de Brasília), em Bacaxá, em duelo válido pela sexta rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Flu TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Volta Redonda DATA Sexta-feira, 26 de março de 2021 LOCAL Bacaxá - Saquarema, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGREM Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: André Roberto Smith e Carlos Áquila Lima

Quarto árbitro: Fábio Peixoto

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca mais uma vitória no Carioca / Foto: Mailson Santana/Fluminense

A Flu TV e o Facebook do Campeonato Carioca vão transmitir o jogo desta sexta-feira (26).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca, o Fluminense chega embalado de olho em mais um triunfo para seguir subindo na tabela de classificação.

Com 100% de aproveitamento no comando da equipe, Roger Machado revelou que pode promover o retorno de alguns titulares.

"A ideia é que a gente vá encorpando esse grupo do Campeonato Carioca à medida que todos os jogadores estejam à disposição. Hoje vimos mais alguns, outros ficaram fora fazendo condicionamento físico e técnico, para que a gente tenha todo mundo no mesmo nível de condicionamento com a competição afunilando. A expectativa para o jogo de sexta-feira é que tenhamos mais jogadores do grupo à disposição.", disse o treinador.

Do outro lado, o Volta Redonda perdeu a sua invencibilidade ao ser derrotado pelo Resende por 1 a 0 na última rodada. Atualmente, é o vice-líder, com 10 pontos.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari (Igor Julião), Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Wellington, Martinelli, Yago, Michel Araújo (Caio Paulista) e Gabriel Teixeira (Lucca); Ganso.

Provável escalação do Volta Redonda: Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; MV, Alef Manga e João Carlos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Bangu 0 x 1 Fluminense Carioca 20 de março de 2021 Boavista 0 x 2 Fluminense Carioca 23 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Vasco Carioca 20 de março de 2021 21h35 (de Brasília) Macaé x Fluminense Carioca 3 de abril de 2021 A definir

VOLTA REDONDA

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 1 x 0 Macaé Carioca 20 de março de 2021 Resende 1 x 0 Volta Redonda Carioca 23 de março de 2021

Próximas partidas