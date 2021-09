Onde assistir ao vivo a Fluminense x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (12), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e São Paulo se enfrentam na noite deste domingo (12), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

A arbitragem será de Jefferson Ferreira, com assistências de Bruno Raphael e Leone Carvalho. No VAR, Igor Junio Benevenuto, de Minas Gerais, estará no comando.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o tricolor carioca, com 25 pontos, luta entrar no G-6, enquanto o São Paulo, com 22, busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Maracanã, o Fluminense entrará em campo com algumas mudanças na equipe titular. Fred, poupado na vitória sobre a Chapecoense, retorna no lugar de Bobadilla.

Lucca, com uma lesão na coxa esquerda, deve dar lugar a Caio Paulista.

Do outro lado, o São Paulo pode ter duas estreias: Calleri e Gabriel tiveram os seus registros publicados pelo BID e podem entrar em campo neste domingo.

Já Daniel Alves, que se recusou a se reapresentar após servir a seleção brasileira por conta do atraso no pagamento dos salários (cerca de R$ 11 milhões), está fora do clube.

"Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos, tomamos a decisão e comunicamos ao Hernán Crespo que Daniel Alves não estará mais a disposição para atuar no time do São Paulo. O São Paulo é mais importante do que todos nós", afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte, em vídeo divulgado pelo clube.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André; Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Igor Gomes, Benítez e Reinaldo; Luciano e Rigoni (Juan).

Veja informações da partida! Jogo: Fluminense x São Paulo Quando e que horas? Domingo, 12 de setembro de 2021, às 20h30 (de Brasília). Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Juventude Brasileirão 2 de setembro de 2021 Chapecoense 1 x 2 Fluminense Brasileirão 8 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fluminense Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Cuiabá x Fluminense Brasileirão 20 de setembro de 2021 20h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGOS CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Fortaleza Brasileirão 26 de agosto de 2021 Juventude 1 x 1 São Paulo Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x São Paulo Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Atlético-GO Brasileirão 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

