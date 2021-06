Onde assistir ao vivo a Fluminense x Santos, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Santos DATA Quinta-feira, 17 de junho de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschila (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: João Ennio (RJ)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a segunda vitória no Brasileirão 2021/ Foto: Divulgação Fluminense

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (16), às 19h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com dois empates e uma vitória no Brasileirão, o Fluminense, com cinco pontos, busca entrar no G-4.

Para o confronto, o técnico Roger Machado ganhou mais uma opção. Cazares, que defendeu o Equador nas Eliminatórias, volta a ficar à disposição.

🎵 MEU CORAÇÃO ACELERA VENDO O MARACA CANTAR 🎵



Já o Santos, com quatro pontos, vem de empate com o Juventude na última rodada.

Luan Peres, suspenso, é desfalque certo do técnico Fernando Diniz. Danilo Boza e Kaiky brigam por uma vaga.

Por outro lado, Luiz Felipe e Lucas Braga, recuperados de problemas na coxa, ficam à disposição.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel (David Braz), Luccas Claro, Egídio, Martinelli, Yago Felipe, Nenê, Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.

Provável escalação do Santos: John; Pará, Luiz Felipe, Danilo Boza (Kaiky) e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Marcos Guilherme; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 9 de junho de 2021 Bragantino 2 x 2 Fluminense Brasileirão 13 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Fluminense Brasileirão 20 de junho de 2021 18h15 (de Brasília) Atlético-GO x Fluminense Brasileirão 23 de junho de 2021 19h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Cianorte Copa do Brasil 8 de junho de 2021 Santos 0 x 0 Juventude Brasileirão 12 de junho de 2021

Próximas partidas