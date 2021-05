Onde assistir ao vivo a Fluminense x Portuguesa, pela semifinal do Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe a Portuguesa na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, com a vantagem do empate. Quem avançar terá pela frente o Flamengo, que eliminou o Volta Redonda. A partida será transmitida ao vivo na Flu TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Portuguesa-RJ DATA Domingo, 9 de maio de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca a vaga na decisão do estadual / Foto: Mailson Santana/Fluminense

A Flu TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca vão transmitir o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal, o Fluminense entra em campo com a vantagem do empate para chegar à decisão do Carioca, enquanto a Portuguesa precisa vencer para garantir a classificação.

Para o confronto, o técnico Roger Machado relacionou força máxima, mas o Tricolor pode entrar em campo sem seus principais jogadores, já visando o duelo contra o Santa Fe, na próxima quarta-feira (12).

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos (Egídio); Wellington, Martinelli e Ganso; Cazares, Gabriel Teixeira e Abel Hernández.

Provável escalação do Portuguesa-RJ: Neguete, Watson, Pedro, Diego Guerra e Luis Gustavo; Wellington, Mauro Silva e Cafu; Romarinho, Chay e Jhulliam.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Portuguesa-RJ 1 x 1 Fluminense Campeonato Carioca 2 de maio de 2021 Junior Barranquilla 1 x 1 Fluminense Copa Libertadores 6 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Santa Fe Copa Libertadores 12 de maio de 2021 21h (de Brasília) Fluminense x Junior Barranquilla Copa Libertadores 18 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

PORTUGUESA-RJ