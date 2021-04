Onde assistir ao vivo a Fluminense x Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela nona rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Flu TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Nova Iguaçu DATA Domingo, 11 de abril de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca mais uma vitória no Carioca / Foto: Mailson Santana/Fluminense

O Flu TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca vão transmitir o jogo deste domingo, às 18h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 13 pontos, o Fluminense chega embalado após um empate e uma vitória nas duas útimas rodadas.

Para o confronto, o técnico Roger Machado deve escalar Wellington no lugar de Yago Felipe.

Já o Nova Iguaçu chega após ser derrotado pelo Volta Redonda, mas terá todos os jogadores à disposição.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli, Nenê; Kayky, Luiz Henrique e Fred.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique, Leonardo, André Santos, Gilberto e Menezes; Abuda, Vandinho, Dieguinho; Yan, Lua Lúcio e Raphael Carioca.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Vasco Carioca 31 de março de 2021 Macaé 0 x 4 Fluminense Carioca 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Botafogo Carioca 17 de abril de 2021 A definir Fluminense x River Plate Libertadores 21 de abril de 2021 A definir

NOVA IGUAÇU

JOGO CAMPEONATO DATA Macaé 1 x 3 Nova Iguaçu Carioca 31 de março de 2021 Volta Redonda 3 x 2 Nova Iguaçu Carioca 4 de abril de 2021

Próximas partidas