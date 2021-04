Onde assistir ao vivo a Fluminense x Madureira, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 11h05 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe o Madureira na manhã deste domingo (25), às 11h05 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Record, na TV aberta, na Flu TV, na internet, no pay-per-view do Campeonato Carioca, e no Tik Tok, no aplicativo. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Madureira DATA Domingo, 25 de abril de 2021 LOCAL Macaranã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 11h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu já está garantido nas semifinais do Carioca / Foto: Mailson Santana/Fluminense

A Record, na TV aberta, a Flu TV, na internet, o pay-per-view do Campeonato Carioca, e o Tik Tok, no aplicativo, vão transmitir o jogo deste domingo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já garantido nas semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense chega para enfrentar o Madureira após empatar com o River Plate por 1 a 1 na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

Para o confronto, o técnico Roger Machado deve poupar alguns titulares.

Já o Madureira entra em campo apenas para cumprir tabela, uma vez que não tem mais chances.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe (Muriel); Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Wellington, Hudson, Ganso (Yago); Gabriel Teixeira, Cazares (Lucca ou Caio Paulista) e Abel Hernández.

Provável escalação do Madureira: Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Maurício Barbosa, Edmário e Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri, Caíque Valdívia e Bruno Santos; Sillas Gomes e Luiz Paulo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Botafogo Carioca 17 de abril de 2021 Fluminense 1 x 1 River Plate Carioca 22 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Fe x Fluminense Libertadores 28 de abril de 2021 21h (de Brasília) Junior x Fluminense Libertadores 6 de maio de 2021 19h (de Brasília)

MADUREIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 0 x 0 Boavista Campeonato Carioca 11 de abril de 2021 Madureira 4 x 2 Macaé Campeonato Carioca 17 de abril de 2021

Próximas partidas