Onde assistir ao vivo a Fluminense x Juventude, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Juventude se enfrentam na noite desta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

A arbitragem será de Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina, com assistências de Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu. No VAR, Emerson de Almeida, de Minas Gerais, estará no comando.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com 21 pontos, e vindo de um empate e uma vitória, o Fluminense busca subir na tabela de classificação do Brasileirão, assim como o Juventude, que registra um triunfo e dois empates, nas últimas três rodadas.

Para o confronto fora de casa, o técnico Marquinhos Santos seguirá sem poder contar com Wescley, que está em recuperação de lesão no tornozelo. Wagner é o provável substituto.

Do outro lado, o Fluminense, eliminado da Copa Libertadores, e derrotado pelo Atlético-MG no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, busca a recuperação no Brasileiro sob o comando do técnico Marcão.

"A gente quer uma equipe aguerrida, lutando por todas as bolas do início ao fim, essa é a nossa marca. Lógico que a gente quer um time que jogue apoiado, mas com transição e velocidade. Nós fizemos alguns desses movimentos no treinamento, e vamos treinar para chegar nesse nível", afirmmou o treinador.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Gabriel Teixeira (Arias), Lucca e Fred.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes (Quintero), Rafael Forster, William Matheus; Guilherme Castilho e Wagner (Chico); Capixaba, Paulinho Boia e Ricardo Bueno.

Veja informações da partida! Jogo: Fluminense x Juventude Quando e que horas? Quinta-feira, 2 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília). Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 26 de agosto de 2021 Fluminense 2 x 0 Bahia Brasileirão 30 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Fluminense Brasileirão 7 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) Fluminense x São Paulo Brasileirão 12 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 1 Fortaleza Brasileirão 22 de agosto de 2021 Juventude 0 x 1 São Paulo Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas