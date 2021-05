Onde assistir ao vivo a Fluminense x Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Junior Barranquilla se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela quinta rodada do grupo D da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo no SBT (para o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Manaus, Vitória, Fortaleza e Belém), na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Junior Barranquilla DATA Terça-feira, 18 de maio de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca se manter na liderança do grupo D da Libertadores / Foto: Mailson Santana/Fluminense

O SBT (para o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Manaus, Vitória, Fortaleza e Belém), na TV aberta, e a Fox Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o Flamengo em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a Copa Libertadores.

O técnico Roger Machado terá força máxima nesta terça-feira, e defende a sua invencibilidade de 12 jogos na temporada.

Já o Junior, com apenas três pontos, desembarca no Rio de Janeiro com alguns desfalques. Miguel Borja e Fredy Hinestroza, suspensos, estão fora, enquanto German Mera, Luis González e Teófilo Gutiérrez, lesionados, também desfalcam a equipe.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Fred e Kayky.

Provável escalação do Junior Barranquilla: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Larry Vasquez; Jhon Pajoy, Fabián Sambueza, Edwuin Cetré; Carmelo Valencia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Santa Fe 1 x 2 Flumiense Libertadores 29 de abril de 2021 Fluminense 1 x 1 Flamengo Carioca 15 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fluminense Carioca 22 de maio de 2021 21h05 (de Brasília) River Plate x Fluminense Libertadores 25 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

JUNIOR BARRANQUILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Junior Barranquilla 1 x 1 Fluminense Libertadores 7 de maio de 2021 Junior Barranquilla 1 x 1 River Plate Libertadores 12 de maio de 2021

Próximas partidas