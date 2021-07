Onde assistir ao vivo a Fluminense x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe o Grêmio na noite deste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV Premiere , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Grêmio DATA Sábado, 17 de julho de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo (PR)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca a vitória em casa no Brasileirão / Foto: Divulgação Fluminense

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, no Maracanã.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Cerro no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão.

Com 17 pontos e há três jogos sem saber o que é perder no torneio nacional (duas vitórias e um empate), o Tricolor busca entrar no G-6.

Do outro lado, o Grêmio venceu a LDU no primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana.

Para o confronto, o técnico Felipão terá os retornos de Geromel, Rafinha, Victor Bobsin e Pinares.

Já o retorno de Rafinha é tratado como dúvida.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; André, Yago Felipe e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Abel Hernández.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Alisson, Jean Pyerre e Léo Pereira; Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 0 Internacional Brasileirão 10 de julho de 2021 LDU 0 x 1 Grêmio Sul-Americana 13 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x LDU Sul-Americana 20 de julho de 2021 19h15 (de Brasília) Grêmio x América-MG Brasileirão 24 de julho de 2021 17h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 1 x 2 Fluminense Brasileirão 10 de julho de 2021 Cerro 0 x 2 Fluminense Libertadores 13 de julho de 2021

Próximas partidas