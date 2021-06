Onde assistir ao vivo a Fluminense x Cuiabá, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (6), às 11h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe o Cuiabá na manhã deste domingo (6), às 11h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Cuiabá DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves (SP)

Assistentes: Neuza Ines (SP) e Daniel Luis (SP)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistentes VAR: Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a primeira vitória no Brasileirão / Foto: Divulgação Fluminense

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (6), às 11h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o Bragantino na Copa do Brasil, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão em busca da primeira vitória depois de empatar com o São Paulo sem gols na rodada de estreia.

Para a partida, o técnico Roger Machado deve repetir a base dos últimos jogos na temporada. No entanto, Nino, que está com a Seleção olímpica, Hudson, que se recupera de uma cirurgia no joelho, Cazares, convocado para a seleção equatoriana e John Kennedy, que segue em fase de recondicionamento físico, estão fora.

"Não gosto de usar a palavra poupar, parece que é desprestígio. Torcedor por vezes interpreta mal. Trabalho muito em conjunto com a fisiologia, quero levar para o campo quem estiver melhor. Mas preciso levar jogadores frescos, descansados. Se for necessário fazer isso, podemos escolher essa via. Penso que o tempo de recuperação é adequado. Amanhã (quinta) vamos receber os dados de recuperação física e ver se é necessário colocar um jogador mais descansado", afirmou o treinador.

Já o Cuiabá empatou com o Juventude na rodada de estreia e agora mira apenas na vitória.

Uillian Correia, que se recuperou de um entorse no joelho, foi relacionado para o confronto.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Wellington), Yago e Nenê (PH Ganso); Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred (Abel Hernández).

Provável escalação do Cuiabá: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Fluminense Brasileirão 29 de maio de 2021 Fluminense 2 x 0 Bragantino Copa do Brasil 3 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Fluminense Copa do Brasil 9 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) RB Bragantino x Fluminense Brasileirão 13 de junho de 2021 16h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 1 Operário Campeonato Mato-Grossense 23 de maio de 2021 Cuiabá 2 x 2 Juventude Brasileirão 29 de maio de 2021

Próximas partidas