Onde assistir ao vivo a Fluminense x Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo neste sábado (31), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Criciúma se enfrentam na tarde deste sábado (31), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, o Tigre venceu por 2 a 1, no Heriberto Hulse. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Criciúma DATA Sábado, 31 de julho de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Marco Aurélio Augusto (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor carioca busca avançar às quartas na Copa do Brasil / Foto: Lucas Merçon - Divulgação Fluminense

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste sábado. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota no Heriberto Hülse por 2 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasi, o Fluminense volta a campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final.

Vindo de três derrotas consecutivas na temporada, o técnico Roger Machado chega pressionado antes de decidir a vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño-PAR, no Maracanã, na próxima terça-feira (3).

Do outro lado, o Criciúma entra em campo com a vantagem do empate. Se avançar, embolsa R$ R$ 3,45 milhões como premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Foi uma nota 9, uma das melhores partidas que fizemos. Tivemos uma dedicação grande e foi um belo jogo. Essa rapazeada está de parabéns pelo jogo que fez. A melhores chances foram do Criciúma", destacou o técnico Paulo Baier.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel e Hélder; Eduardo, Dudu Vieira, Arílson e Fellipe Mateus; Hygor e Marcão. Técnico: Paulo Baier.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Egídio; Yago Felipe, Martinelli e Nenê; Gabriel Teixeira, Luiz Henrique e Fred (Abel Hernández).

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO BRASIL 2021?

FLUMINENSE

Fluminense 2 x 0 RB Bragantino - 3 de junho de 2021

RB Bragantino 2 x 1 Fluminense - 10 de junho de 2021

Criciúma 2 x 1 Fluminense - 27 de julho de 2021

CRICIÚMA

Marília 0 x 0 Criciúma - 18 de março de 2021

Criciúma 1 (5) x (4) 1 Ponte Preta - 8 de abril de 2021

América-MG 0 x 0 Criciúma - 3 de junho de 2021

Criciúma 2 (3) x (2) 2 América-MG - 10 de junho de 2021

Criciúma 2 x 1 Fluminense - 27 de julho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Fluminense Brasileirão 24 de julho de 2021 Criciúma 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 27 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Cerro Porteño Libertadores 3 de agosto de 2021 19h15 (de Brasília) América-MG x Fluminense Brasileirão 8 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

CRICIÚMA

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Criciúma 1 x 0 Figueirense Série C 23 de julho de 2021 Criciúma 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 27 de julho de 2021

Próximas partidas