Onde assistir ao vivo a Fluminense x Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o Cerro Porteño na noite desta terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor pode perder por um gol de diferença que avança para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. nas quartas. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Cerro Porteño DATA Terça-feira, 3 de agosto de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Dionisio Ruiz (COL)

Quarto árbitro: Carlos Ortega (COL)

VAR: Jhon Ospina (COL)

Assistente VAR: David Nicolas Rodriguez (COL)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca avançar às quartas da Liberta / Foto: Lucas Merçon/Fluminense F

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 19h15. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da Conmebol adiar o jogo de volta devido a morte de Alexsandro Javier, filho de Francisco Arce, técnico do Cerro Porteño, o Fluminense entra em campo podendo perder por um gol de diferença, após ter vencido no Paraguai por 2 a 1.

Vindo de vitória sobre o Criciúma, que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense chega para o duelo com menos pressão depois de três derrotas consecutivas.

Para o confronto, o técnico Roger Machado não poderá contar com Bobadilla. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o atacante paraguaio testou positivo para Covid-19 e está cumprindo isolamento.

Caio Paulista, também lesionado, pode dar lugar a Luiz Henrique.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Fred e Gabriel Teixeira.

Provável escalação do Cerro Porteño: Fernandes; Espinola, Duartes, Delvalle, Alan; Gimenez, Carrascal, Villasanti, Aquino; Morales; Boselli.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA LIBERTADORES 2021?

FLUMINENSE

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo D, com 11 pontos, o Fluminense mira avançar no mata-mata. Em sete jogos, são quatro vitórias, dois empates, e uma derrota.

Fluminense 1 x 1 River Plate - 22 de abril de 2021

Santa Fé 1 x 2 Fluminense - 28 de abril de 2021

Junior Barranquilla 1 x 1 Fluminense - 6 de maio de 2021

Fluminense 2 x 1 Santa Fé - 12 de maio de 2021

Fluminense 1 x 2 Junior Barranquilla - 18 de maio de 2021

River Plate 1 x 3 Fluminense - 25 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense - 13 de julho de 2021

CERRO PORTEÑO

Já o Cerro Porteño ficou com a vice-liderança do grupo H, com dez pontos, seis a menos que o líder Atlético-MG. Em sete jogos, soma três vitórias, um empate e três derrotas.

América de Cali 0 x 2 Cerro Porteño - 21 de abril de 2021

Cerro Porteño 0 x 0 La Guaira - 28 de abril de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño - 4 de maio de 2021

La Guaira 0 x 1 Cerro Porteño - 12 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG - 19 de maio de 2021

Cerro Porteño 1 x 0 América de Cali - 25 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense - 13 de julho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Criciúma 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 27 de julho de 2021 Fluminense 3 x 0 Criciúma Copa do Brasil 31 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Fluminense Brasileirão 8 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Internacional x Fluminense Brasileirão 15 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília)

CERRO PORTEÑO

JOGOS CAMPEONATO DATA Club Dr. Benjamin Aceval 0 x 2 Cerro Porteño Copa Paraguai 28 de julho de 2021 River Plate Asunción 0 x 0 Cerro Porteño Campeonato Paraguaio 31 de maio de 2021

Próximas partidas