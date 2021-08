Onde assistir ao vivo a Fluminense x Barcelona de Guayaquil, pelas quartas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense enfrenta o Barcelona de Guayaquil na noite desta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Barcelona de Guayaquil DATA Quinta-feira, 12 de agosto de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Jorge Urrego (VEN)

Quarto árbitro: Yender Herrera (VEN)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Assistente VAR: Juan Soto (VEN)

Tricolor busca avançar às semis da Liberta / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira, às 21h30. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73,74

73,74 CLARO/NET TV HD: 573, 574

573, 574 VIVO TV HD: 573, 574

573, 574 TELECOM: 206, 207

206, 207 BRISANET: 34, 35

Por satélite:

SKY: 194, 195

194, 195 SKY HD: 594, 595

594, 595 CLARO TV: 73, 74

73, 74 CLARO TV HD: 573, 574

573, 574 VIVO TV: 465, 468

465, 468 VIVO TV HD: 876, 877

876, 877 OI TV HD: 163, 139

Vindo de derrota para o América-MG na última rodada do Brasileirão, o Fluminense chega pressionado após atuações ruins.

Para o confronto, o técnico Roger Machado segue sem contar com Caio Paulista, mas por outro lado, terá o retorno de Nino, campeão olímpico com a seleção brasileira.

Já o Barcelona de Guayaquil, embalado com cinco vitórias em cinco jogos, minimizou o momento atravessado pelos cariocas.

"Fluminense tem muitos pontos fortes. Nino acaba de voltar da seleção brasileira com a medalha de ouro nas Olimpíadas; tem um meio com jogadores muito jovens, como Martinelli, Yago, Luiz Henrique... Mais à frente tem Nenê, Fred. Para se ter uma ideia da equipe que vamos enfrentar, Abel Hernández é reserva deste time, um jogador de nível importantíssimo, assim como Cazares, Ganso... É um time com atributos, com bom plantel e que joga muito bem. Pode jogar em bloco baixo, mas também pressionar alto quando pode. Suas principais figuras são Fred e Nenê, mas em todas as posições há jogadores de bom nível", disse o técnico Fabián Bustos.

AMANHÃ TEM @LibertadoresBR!



O #TimeDeGuerreiros encerrou a preparação para a partida contra o Barcelona-EQU! VAMOS, TRICOLOR! 🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/XNmRmRzvYQ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 11, 2021

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Cazares; Luiz Henrique, Fred e Gabriel Teixeira..

Provável escalação do Barcelona de Guayaquil: Burrai, Castillo, Fernando León, Riveros e Pineida; Piñatares, Molina, Martínez e Damián Díaz; Gonzalo Mastriani (Michael Hoyos) e Carlos Garcés.

A CAMPANHA DO FLUMINENSE NA LIBERTADORES 2021?

FLUMINENSE

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo D, com 11 pontos, o Fluminense mira avançar à semifinal. Em oito jogos, são cinco vitórias, dois empates, e uma derrota.

Fluminense 1 x 1 River Plate - 22 de abril de 2021

Santa Fé 1 x 2 Fluminense - 28 de abril de 2021

Junior Barranquilla 1 x 1 Fluminense - 6 de maio de 2021

Fluminense 2 x 1 Santa Fé - 12 de maio de 2021

Fluminense 1 x 2 Junior Barranquilla - 18 de maio de 2021

River Plate 1 x 3 Fluminense - 25 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense - 13 de julho de 2021

Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño - 3 de agosto de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño Copa Libertadores 3 de agosto de 2021 América-MG 1 x 0 Fluminense Brasileirão 8 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Fluminense Brasileirão 15 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília) Barcelona SC x Fluminense Copa Libertadores 19 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

BARCELONA DE GUAYAQUIL

JOGOS CAMPEONATO DATA Club Deportivo Técnico Universitário 1 x 2 Barcelona SC Campeonato Equatoriano 1 de agosto de 2021 Barcelona SC 2 x 1 Guayaquil City Campeonato Equatoriano 8 de agosto de 2021

Próximas partidas