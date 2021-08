Onde assistir ao vivo a Fluminense x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), às 19h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Bahia se enfrentam na noite desta segunda-feira (30), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado no Rio de Janeiro, terá arbitragem de Edina Alves, de São Paulo, com assistências de Neuza Inês e Leila Naiara. No VAR, Wagner Reway, da Paraíba.

Em duelo direto contra o rebaixamento, Bahia e Fluminense somam 18 pontos e buscam se afastar do Z-4.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de ser derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luiz Henrique está fora, assim como Abel Hernández. Jhon Arias e Gabriel Teixeira brigam por uma vaga.

Do outro lado, o Bahia terá Dabove como novo técnico, e Raniele destaca trabalho "interessante".

"Trabalho bem interessante, Dabove chegou com bastante trabalhos variados, a gente vinha de uma sequência meio amarga, os resultados ruins e, depois que ele chegou, ele mudou bastante o ânimo da equipe. A gente conseguiu ficar com astral mais pra cima. São trabalhos que que buscam bastante intensidade da gente e acredito que que vai dar bons frutos, bons resultados", afirmou.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Gabriel Teixeira (Arias), Lucca e Fred.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Daniel, Patrick de Lucca, Rodriguinho e Lucas Mugni; Rossi e Gilberto.

Veja informações da partida!

Foto: Divulgação Fluminense Jogo: Fluminense x Bahia Quando e que horas? Segunda-feira, 30 de agosto de 2021, às 19h (de Brasília). Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 23 de agosto de 2021 Fluminense 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 26 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fluminense Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Cuiabá x Fluminense Brasileirão 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Atlético-GO Brasileirão 15 de agosto de 2021 Grêmio 2 x 0 Bahia Brasileirão 21 de agosto de 2021

Próximas partidas