Onde assistir ao vivo a Fluminense x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Antes do confronto no meio da semana pelas quartas de final da Copa do Brasil, as equipes se enfrentam em São Januário, pelo Brasileirão. O jogo terá como árbitro principal Flávio Rodrigues de Souza, com assistências de Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro. O VAR ficará com Rodrigo Guarizo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após a queda nas quartas de final da Copa Libertadores e a demissão de Roger Machado, , o Tricolor entrará em campo com o antigo auxiliar e agora efetivo, Marcão. Atualmente, soma 17 pontos e não vence há quatro rodadas do torneio nacional.

Do outro lado, o Atlético-MG, embalado após garantir a classificação à semifinal da Libertadores, é líder do Brasileirão com 37 pontos e busca a décima vitória seguida na competição.

Já inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Diego Costa aguarda para estrear com a camisa do Galo. No entanto, sua presença no time titular não é confirmada, pois o atacante precisa aprimorar a forma física.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández, Tchê Tchê (Zaracho); Savarino (Vargas) e Hulk.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Nonato (Cazares) e Nenê (Yago Felipe); Lucca (Kayki), Luiz Henrique e Abel Hernandez (Fred).



Flu busca voltar a vencer no Brasileirão / Foto: Getty Images

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 4 x 2 Fluminense Brasileirão 15 de agosto de 2021 Barcelona SC 1 x 1 Fluminense Libertadores 19 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-MG Copa do Brasil 26 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Fluminense x Bahia Brasileirão 29 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras Brasileirão 14 de agosto de 2021 Atlético-MG 3 x 0 River Plate Libertadores 18 de agosto de 2021

Próximas partidas