Onde assistir ao vivo a Fluminense x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a quarta vitória consecutiva. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Rejane Caetano (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistentes VAR: Thiago Luis (SP) e Vitor Carmino (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer ampliar a sequência de vitória no Brasileirão / Foto: Pedro Martins / MoWa Press

A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias seguidas no Brasileirão, o Fluminense entra em campo tem como única dúvida a escalação de Luccas Claro.

O pai do atleta faleceu por conta da Covid-19, e a sua presença no jogo é tratada como incerta.

Já o Atlético-MG, com 60 pontos, não terá Keno, lesionado, enquanto Sasha e Marrony brigam por uma vaga no ataque.

✈️ Próxima parada: Rio de Janeiro!



⚽️ Na manhã desta terça, o técnico Jorge Sampaoli comandou o último treino antes da viagem! Amanhã, o #Galo enfrentará o Fluminense, no Maracanã: https://t.co/lEN6PxqjT2 #FLUxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/CxrwkCixeZ — Atlético 😷 (@Atletico) February 9, 2021

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Yuri (Luccas Claro) e Egídio; Yago, Martinelli e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Savarino, Vargas e Sasha (Marrony).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 Bahia 0 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Fluminense Campeonato Brasileiro 15 de fevereiro de 2021 18h (de Brasília) Santos x Fluminense Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 Goiás 1 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021

Próximas partidas