Onde assistir ao vivo Flamengo x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Times jogam neste domingo (1), pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o recebe o neste domingo (1), no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada. A partida terá transmissão da TV Globo (para todo o , menos Paraná e Pernambuco), além do canal fechado Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x São Paulo DATA Domingo, 1 de novembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão da TV Globo (para todo o Brasil, menos Paraná e Pernambuco), além do canal fechado Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real

Vindo de um triunfo na , e querendo a vitória para seguir no topo da tabela do Brasileirão, o Flamengo terá desfalques para o duelo deste domingo. A última baixa no elenco é Rodrigo Caio, com uma lesão na panturrilha direita. Também seguem no departamento médico Arrascaeta, Gabigol e Diego, enquanto Arão e Thiago Maia estão suspensos.

Já o São Paulo perdeu no meio da semana pela , mas que continuar com a sequência invicta na Série A: são oito jogos sem perder (cinco empates e três vitórias). O Tricolor pode contar com retorno de Hernanes, recuperado de um estiramento na coxa direita, com o meia iniciando a partida entre os reservas. Por outro lado, Igor Vinícius e Juanfran seguem como dúvidas devido a problemas físicos.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Gomes (Daniel Cabral), Gérson, Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Pedro.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 0 x 1 Flamengo Copa do Brasil 28 de outubro de 2020 2 x 2 Flamengo Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Copa do Brasil 4 de novembro de 2020 21h 30(de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília)

SÃO PAULO

VJOGO CAMPEONATO DATA Lanús 3 x 2 São Paulo Copa Sul-Americana 28 de outubro de 2020 São Paulo 2 (10) (9) 2 Copa do Brasil 25 de outubro de 2020

Próximas partidas