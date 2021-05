Onde assistir ao vivo a Flamengo x Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo neste sábado (8), às 21h05 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o Volta Redonda neste sábado (8), pela semifinal do Campeonato Carioca, podendo perder por três gols de diferença para avançar à final.

A partida terá transmissão ao vivo na Record (para Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville , Chapeco, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu), na TV aberta, na Fla TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo Volta Redonda DATA Sábado, 8 de maio de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h05 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves

Assistentes: Diogo Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves

VAR: Pathrice Wallace Correira

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais um título do Carioca / Foto: Getty Images

A Record (para Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville , Chapeco, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu), na TV aberta, a Fla TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste sábado (8), às 21h05 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, o Flamengo encaminhou a sua classificação para a final do Campeonato Carioca. Para avançar e enfrentar o Fluminense ou Portuguesa na decisão, a equipe pode perder por três gols de diferença, enquanto o Voltaço, para se classificar, precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni, após a vitória sobre a LDU por 3 a 2 no meio da semana, indicou que pode poupar alguns titulares devido ao desgaste ocorrido com viagem e jogo na altitude de Quito.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Provável escalação do Volta Redonda: Andrey; Oliveira, Luan Leite (Davison), Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; Alef Manga, MV e João Carlos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 0 x 3 Flamengo Carioca 1 de maio de 2021 LDU 2 x 3 Flamengo Libertadores 4 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Unión La Calera x Flamengo Libertadores 11 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Flamengo x LDU Libertadores 19 de maio de 2021 21h (de Brasília)

VOLTA REDONDA

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Volta Redonda Carioca 24 de abril de 2021 Volta Redonda 0 x 3 Flamengo Carioca 1 de maio de 2021

Próximas partidas