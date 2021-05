Onde assistir ao vivo a Flamengo x Vélez, pela Copa Libertadores?

Classificado, Rubro-Negro entra em campo nesta quinta-feira (27), às 21h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Vélez se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupo da Copa Libertadores, já garantidos nas oitavas de final, mas bucando a primeira posição do grupo G. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook Watch, na conta da Conmebol. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Vélez DATA Quinta-feira, 27 de abril de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais uma vitória na Copa Libertadores / Foto: Getty Images

O Facebook Watch, na conta da Conmebol, e a Fox Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (27), às 21h. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Já garantido nas oitavas de final, a equipe de Rogério Ceni entra em campo precisando de apenas um empate para garantir a classificação em primeiro lugar do grupo G.

Para o confronto, Ceni ainda não indicou se vai poupar alguns de seus principais nomes. No entanto, Bruno Henrique e Willian Arão, suspensos, são desfalques certos.

Com a rivalidade em alto, a torcida rubro-negra colocou no Maracanã um bandeirão que relembra momento histórico, quando em 1995, Romário deu uma voadora no jogador do Vélez para defender o Edmundo.

A torcida do Flamengo relembra com um bandeirão no Maracanã o momento histórico em que Romário deu uma voadora no jogador do Vélez para defender o Edmundo. A partida era válida pela Supercopa da Libertadores, em 1995 @RomarioOnze pic.twitter.com/ejSSzd1Ak5 — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 25, 2021

Já o Vélez, na vice-liderança, com nove pontos, também almeja terminar a fase de grupos em primeiro lugar, e deve ir a campo com força máxima.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista (Diego Alves), Isla, Bruno Viana (Gustavo Henrique), Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego (Gomes), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Provável escalação do Vélez: Alexánder Domínguez; Hernán De la Fuente, Matías De los Santos, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela; Santiago Cáseres, Luca Orellano, Pablo Galdames, Thiago Almada; Lucas Janson e Juan Lucero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 2 LDU Libertadores 20 de maio de 2021 Flamengo 3 x 1 Fluminense Carioca 23 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Palmeiras Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília) Coritiba x Flamengo Brasileirão 2 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

VÉLEZ