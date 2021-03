Onde assistir ao vivo a Flamengo x Resende, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na internet

Flamengo e Resende se enfrentam na noite desta sexta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na FlaTV+, plataforma de streaming do clube. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Resende DATA Sexta-feira, 19 de março de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flamengo quer mais uma vitória no Carioca 2021 / Foto: Getty Images

A FlaTV+, nova plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta sexta-feira (19). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em terceiro lugar da Taça Guanabara, com seis pontos, o Flamengo vem de derrota para o Fluminense na última rodada.

Para o duelo, a equipe pode contar com três reforços, que retornaram de férias: Pedro, Léo Pereira e Renê.

Confira os relacionados para a partida contra o Resende pelo @Cariocao . #CRF pic.twitter.com/k6TbXiYAQ9 — Flamengo (@Flamengo) March 18, 2021

Do outro lado, o Resende aparece na sétima posição, com quatro pontos. Um aproveitamento de 44.4%.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura (Daniel Cabral), João Gomes e Pepê; Michael, Rodrigo Muniz e Lázaro.

Provável escalação do Resende: Jefferson, Thiago Ryan, Grasson, Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto e Matheuzinho; Matheus Bastos e Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Macaé 0 x 2 Flamengo Carioca 6 de março de 2021 Flamengo 0 x 1 Fluminense Carioca 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Flamengo Carioca 24 de março de 2021 21h35 (de Brasília) Boavista x Flamengo Carioca 27 de março de 2021 21h05 (de Brasília)

RESENDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 0 Resende Carioca 7 de março de 2021 Madureira 0 x 0 Resende Carioca 13 de março de 2021

Próximas partidas