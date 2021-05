Onde assistir ao vivo a Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o Palmeiras na tarde deste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto CE e RS), na TV aberta, no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Palmeiras DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Leirson Peng (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Danie Nobre (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Fla estreia no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

A Globo (exceto CE e RS), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (30), às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com o título do Campeonato Carioca e classificado às oitavas de final da Libertadores, o Flamengo entra em campo na estreia do Brasileirão com força máxima.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá os retornos de William Arão e Bruno Henrique. Gustavo Henrique e Pedro devem iniciar a partida no banco de reservas.

CHEGOU O DIA, NAÇÃO!



É A ESTREIA DO MENGÃO NO BRASILEIRÃO 2021! VAMOS JUNTOS! TODO MUNDO JUNTO, SEMPRE! 💪❤️🖤#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/iSN2l5XLaq — Flamengo (@Flamengo) May 30, 2021

Já o Palmeiras, que foi derrotado pelo São Paulo na final do Paulistão, também está nas oitavas de final da Libertadores, e agora mira um bom resultado contra um de seus principais rivais da temporada.

Hoje começa a nossa caminhada em busca do UNDECA! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 👊#AvantiPalestra #FLAxPAL #JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/Op8ySp22zS — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 30, 2021

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Alan Empereur; Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Viña (Victor Luis); Rony e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Fluminense Carioca 23 de maio de 2021 Flamengo 0 x 0 Vélez Libertadores 27 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Flamengo Copa do Brasil 2 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Grêmio x Flamengo Brasileirão 6 de junho de 2021 A definir

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 São Paulo Paulista 21 de maio de 2021 São Paulo 2 x 0 Palmeiras Paulista 23 de maio de 2021

Próximas partidas