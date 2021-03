Onde assistir ao vivo a Flamengo x Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca?

Rubro-Negro estreia no Carioca nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o Nova Iguaçu na noite desta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo na Record (para Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Goiás, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Paraná, Santa Catarina, Uberlândia, Sergipe, Piauí, Macapá, Espirito Santo e Maranhão), na TV aberta. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Nova Iguaçu DATA Terça-feira, 2 de março de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca a vitória na estreia do Carioca nesta terça-feira / Foto: Getty Images

A Record (para Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Goiás, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Paraná, Santa Catarina, Uberlândia, Sergipe, Piauí, Macapá, Espirito Santo e Maranhão), na TV aberta, é o canal que vai passar o jogo desta terça (2), às 21h30 (de Brasília), com narração de Lucas Pereira, e com comentários do ex-árbitro Gutemberg Fonseca e o ex-jogador Ricardo Rocha. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após encerrar a temporada com o título do Brasileirão, o Flamengo já se prepara para iniciar o Carioca sem os seus principais nomes, de folga.

Além de Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta e outros, o técnico Rogério Ceni também não estará à beira do campo. Maurício Souza, técnico do Sub-20, comandará a equipe nas três primeiras rodadas.

Já o Nova Iguaçu fez 10 jogos na rodada preliminar do Carioca, onde venceu sete, empatou dois e perdeu apenas um.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Natan, Thuler, Ramon; Ronaldo, João Gomes, Hugo Moura; Lázaro, Pepê e Michael.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique; Mezenga, Digão, Rafinha, Gilberto; Abuda, Vinícius, Gustavo; Anderson Kunzel; Canela e João Pedro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 São Paulo 2 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Macaé x Flamengo Carioca 6 de março de 2021 18h (de Brasília) Flamengo x Fluminense Carioca 14 de março de 2021 18h (de Brasília)

NOVA IGUAÇU

JOGOS CAMPEONATO DATA Americano 1 x 3 Nova Iguaçu Carioca 17 de fevereiro de 2021 Nova Iguaçu 1 x 1 Cabofriense Carioca 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas