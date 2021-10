Onde assistir ao vivo a Flamengo x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Grêmio se enfrentam na noite deste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Grêmio DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro (BA) e Elicarlos (BA)

Quarto árbitro: Felipe da Silva (RJ)

VAR: Braulio da Silva (SC)

Assistente VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, no Maracanã. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo chega embalado e de olho em reduzir a diferença para o líder Atlético-MG no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho terá Gabigol, que conseguiu um efeito suspensivo concedido pelo STJD.

Do outro lado, o Grêmio, com 19 pontos e na zona de rebaixamento, busca não só somar os três pontos, como também encerrar o jejum contra o rival que já dura 10 jogos.

Vanderson, Ruan, Thiago Santos e Alisson retornam ao time, poupados no meio da semana, retornam.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia), Everton Ribeiro, Vitinho e Michael; Gabigol.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó (Brenno); Vanderson, Ruan, Rodrigues (Kannemann) e Rafinha; Thiago Santos; Alisson, Lucas Silva, Villasanti, e Ferreira; Borja (Diego Souza).