Onde assistir ao vivo a Flamengo x Fluminense, pela final do Campeonato Carioca?

Clássico carioca será disputado neste sábado (22), às 21h05 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você pode acompanhar todos os lances do jogo em tempo real Flamengo e Fluminense entram em campo na noite deste sábado (22), às 21h05 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca. Como empataram o primeiro jogo por 1 a 1, quem vencer é campeão. A partida será transmitida ao vivo na Record (para todo o Brasil), na TV aberta, e na Fla TV e Flu TV, na internet. Na, você pode acompanhar todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Sábado, 22 de maio de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla quer mais um título do Carioca 2021 / Foto: Getty Images

A Record (para todo o Brasil), na TV aberta, e na Fla TV e Flu TV, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (22). Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com a LDU, mas já classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o confronto decisivo contra o Fluminense no Campeonato Carioca.

Para a final, o técnico Rogério Ceni tem ao menos cinco ausências confirmadas: Renê, Michael, César, Thiago Maia e Diego Alves.

Recuperado de uma fibrose, o goleiro tem sido tratado com bastante cautela por parte da comissão técnica. No entanto, ele ficará à disposição no banco de reservas para uma possível disputa de pênaltis.

Já o Fluminense foi derrotado pelo Junior Barranquilla por 2 a 1 no meio da semana na Libertadores e adiou para a última rodada a disputa pela sua classificação para as oitavas do torneio.

Para o clássico contra o Fla, o técnico Roger Machado segue sem contar com Hudson, Yuri e John Kennedy, lesionados.

HOJE TEM MENGÃO NA FINAL DO @Cariocao!



Às 21h05, o Mais Querido enfrenta o Fluminense, no @maracana, no segundo jogo da decisão. Vamos com tudo em busca do título! 💪❤️🖤#FLAxFLU #VamosFlamengo pic.twitter.com/BWFl9UJEF9 — Flamengo (@Flamengo) May 22, 2021

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Martinelli, Yago e Nenê (Cazares), Kayky, Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Flamengo Carioca 16 de maio de 2021 Flamengo 2 x 2 LDU Libertadores 19 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Vélez Libertadores 27 de maio de 2021 21h (de Brasília) Flamengo x Palmeiras Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Flamengo Carioca 16 de maio de 2021 Fluminense 1 x 2 Junior Barranquilla Libertadores 18 de maio de 2021

Próximas partidas