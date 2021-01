Onde assistir ao vivo a Flamengo x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico carioca será disputado nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem o primeiro clássico na noite desta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na Globo, na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf (RS)

Quarto árbitro: Felipe da Silva (RJ)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Assistentes VAR: Douglas Schengber (RS) e Mauricio Coelho (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Fla segue o líder no Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Globo, na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 49 pontos, o Flamengo entra em campo pensando apenas na vitória para se aproximar do líder São Paulo.

Para o clássico, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Diego Alves, com lesão na coxa direita. Desta forma, Hugo Souza será titular.

Por outro lado, Filipe Luis e Gabigol retornam após cumprirem suspensão no empate sem gols com o .

Tudo pronto pra amanhã. Vamos em busca da vitória! 💪⚽️ #CRF pic.twitter.com/3SvWGdCBoc — Flamengo (@Flamengo) January 5, 2021

Já o Fluminense, com 40 pontos, não terá Marcão à beira do campo. O treinador testou positivo para Covid-19.

O auxiliar Ailton Ferraz assume o comando da equipe no clássico.

"O Fla-Flu para a gente aqui é o maior jogo, maior clássico nosso. Temos mais dois grandes adversários, o e . Mas esse é o mais esperado, principalmente quando tinha torcida. Naturalmente, representa mais para o clube e para o torcedor. Eu classifico como o maior clássico do Rio de Janeiro", analisou Fred.

INFORMAÇÃO: O técnico Marcão testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (04/01). O auxiliar técnico Ailton Ferraz assume a equipe até o retorno do treinador, que já cumpre isolamento. Edevaldo de Freitas fica à frente da equipe sub-23 nesse período. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 5, 2021

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 3 Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 Fortaleza 0 x 0 Flamengo Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Ceará Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 16h (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 18 de janeiro de 2021 20h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA 2 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 17 de dezembro de 2020 Fluminense 1 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas