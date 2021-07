Onde assistir ao vivo a Flamengo x Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta (21), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Defensa y Justicia se enfrentam na noite desta quarta-feira (21), no Mané Garrincha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como venceu a ida por 1 a 0, o Fla pode empatar que garante a classificação. O duelo terá transmissão ao vivo no Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Defensa y Justicia DATA Quarta-feira, 21 de julho de 2021 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

VAR: Cristián Garay (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca a classificação às quartas da Libertadores / Foto: Alexandre Vidal - Divulgação Flamengo

O Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na classificação às quartas de final da Libertadores, o Flamengo precisa de apenas um empate para avançar e terá o apoio dos torcedores no Mané Garrincha.

Além da vantagem, a equipe carioca ainda conta com um bom retrospecto em Brasília: invicto no estádio desde 2016. De lá para cá, foram 10 vitórias e quatro empates. Aproveitamento de 81%.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho terá à disposição pela primeira vez o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Rodrigo Caio, que podem aparecer entre os titulares.

Caso o Defensa repita o placar do primeiro jogo (1 a 0), a decisão será definida nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o Rubro-Negro.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Adonis Frías, Tomás Cardona e Alexis Soto; Braian Rivero, Tomás Escalante, Raúl Loaiza, Carlos Rotondi; Walter Bou e Lucas Barrios.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA LIBERTADORES 2021?

FLAMENGO

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo G, com 12 pontos, o Flamengo chega invicto para o mata-mata da Libertadores. Em sete jogos, são quatro vitórias e três empates. Aproveitamento de 66.7%.

Vélez 2 x 3 Flamengo - 20 de abril de 2021

Flamengo 4 x 1 Unión La Calera - 27 de abril de 2021

LDU 2 x 3 Flamengo - 4 de maio de 2021

Unión La Calera 2 x 2 Flamengo - 11 de maio de 2021

Flamengo 2 x 2 LDU - 19 de maio de 2021

Flamengo 0 x 0 Vélez - 27 de maio de 2021

Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo - 14 de julho de 2021

DEFENSA Y JUSTICIA

Já o Defensa y Justicia ficou com a vice-liderança do grupo A, com 9 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras. Em sete jogos, soma duas vitórias, três empates e duas derrotas.

Independiente del Valle 1 x 1 Defensa y Justicia - 21 de abril de 2021

Defensa y Justicia 3 x 0 Universitário - 28 de abril de 2021

Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras - 4 de maio de 2021

Universitario 1 x 1 Defensa y Justicia - 12 de maio de 2021

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - 18 de maio de 2021

Defensa y Justicia 1 x 1 Independiente del Valle - 27 de maio de 2021

Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo - 14 de julho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo Libertadores 14 de julho de 2021 Bahia 0 x 5 Flamengo Brasileirão 18 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x São Paulo Brasileirão 25 de julho de 2021 16h (de Brasília) Flamengo x ABC Copa do Brasil 29 de julho de 2021 20h (de Brasília)

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo Libertadores 14 de julho de 2021 Huracán 2 x 1 Defensa y Justicia Campeonato Argentino 18 de maio de 2021

Próximas partidas