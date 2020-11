Onde assistir ao vivo a Flamengo x Coritiba, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (21), às 19h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, o Flamengo recebe o na noite deste sábado (21), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Coritiba DATA Sábado, 21 de novembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Imafes

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há quatro jogos na temporada, o Flamengo busca deixar de lado a eliminação para o nas quartas de final da Copa do para focar no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni terá seis desfalques contra o : Gustavo Henrique e Natan, suspensos, além de Rodrigo Caio, Thiago Maia, Gabigol e Pedro, lesionados. Filipe Luís é tratado como dúvida.

Na tarde desta quinta-feira, o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. #CRF



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/NdWbInlw1j — Flamengo (@Flamengo) November 19, 2020

Já o Coritiba busca reencontrar o caminho da vitória após um empate e uma derrota, para iniciar a reação e deixar a zona de rebaixamento.

Assim como o rival, o técnico Pachequinho não terá oito jogadores para o confronto. Muralha e Hugo Moura, por questões contratuais, Patrick Vieira, lesionado, além de Ricardo Oliveira, Nathan, Ramón Martinez e Henrique Vermudt, que testaram positivo para a Covid-19.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Natan, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Michael (Vitinho), Bruno Henrique e Gabriel.

Provável escalação do Coritiba:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 15 de novembro de 2020 São Paulo 3 x 0 Flamengo 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo 24 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 A determinar

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Coritiba Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 Coritiba 1 x 2 Campeonato Brasileiro 16 de novembro de 2020

Próximas partidas