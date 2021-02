Onde assistir ao vivo a Flamengo x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o Corinthians na tarde deste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a liderança. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Corinthians DATA Domingo, 14 de fevereiro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Felipe da Silva (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistentes VAR: Dewson Fernando Freitas (PA) e Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca a liderança provisória do Brasileirão / Foto: Getty Images

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A um ponto de diferença para o líder Internacional, o Flamengo busca apenas a vitória contra o Timão.

O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Diego, que cumpriu suspensão no empate com o RB Bragantino, e do zagueiro Rodrigo Caio, recuperado de lesão na coxa.

Já o Corinthians, com 49 pontos, vem de uma vitória e um empate, e busca entrar no G-6 do Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Vagner Mancini poderá reforçar a equipe com Cazares e Jemerson.

Mesmo distantes, estaremos juntos mais do que nunca neste domingo!



Vamos com tudo em busca dos nossos objetivos!



Até o fim, Nação! 💪❤️🖤#VamosFlamengo pic.twitter.com/uERpk9fear — Flamengo (@Flamengo) February 12, 2021

Por outro lado, o Timão não terá o volante Gabriel e o meia Mateus Vital, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Cazares (Araos), Gustavo Mosquito, Otero e Léo Natel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021 RB Bragantino 1 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Internacional Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x Flamengo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGOS CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021 Corinthians 3 x 3 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021

Próximas partidas