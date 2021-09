Os times entram em campo nesta quinta-feira (16), às 10h (de Brasília), na Gávea; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Flamengo enfrenta o Botafogo na manhã desta quinta-feira (16), às 10h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Carioca sub-20 de 2021. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro entra em campo com a vantagem do empate. A partida terá transmissão ao vivo na Fla TV, na internet. Na Goal, você pode acompanhar em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Botafogo DATA Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 LOCAL Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Fla TV, na internet, vai transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em clima de decisão, Flamengo e Botafogo entram em campo buscando avançar à final do Carioca sub-20.

Após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro pode empatar no placar agregado, que mesmo assim avança, pois fez a melhor campanha na primeira fase.

Do outro lado, o Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga.

Provável escalação do Flamengo: João Fernando; Luan, Noga, Cleiton e Marcos Paulo (Ítalo); Daniel Cabral, Thiaguinho (Werton), Max e Lázaro; André (Yuri) e Mateuzão.

Provável escalação do Botafogo: Igo Gabriel; Felipe Vieira, Henrique Luro, Reydson e Vitor Marinho; Wendel (Pedro Lucas 43’/2ºT), Rai (Ryan 22’/1ºT) e Juninho; Kauê, Rikelmi e Gabriel Conceição.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Flamengo Carioca sub-20 9 de setembro de 2021 Flamengo 4 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Bahia Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Santos x Flamengo Brasileirão sub-20 26 de setembro de 2021 A definir

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Flamengo Carioca sub-20 9 de setembro de 2021 Botafogo 1 x 4 Fluminense Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021

Próximas partidas