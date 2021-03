Onde assistir ao vivo a Flamengo x Bangu, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), às 21h (de Brasília), em Volta Redonda; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo enfrenta o Bangu na noite desta quarta-feira (31), às 21h (de Brasília), pela sétima rodada da Taça Guanabara, com o retorno da equipe considerada titular. A partida terá transmissão ao vivo no pay-per-view do Campeonato Carioca, e na Fla TV, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Bangu DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda - RJ HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais uma vitória no Carioca / Foto: Getty Images

A Fla TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (31). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

É AMANHÃ, NAÇÃO!



O Mais Querido enfrenta o Bangu, no Raulino de Oliveira, às 21h, pela sétima rodada do @cariocao!



Acompanhe a partida AO VIVO E COM IMAGENS na FlaTV+! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/aACDQ4VEhi — Flamengo (@Flamengo) March 30, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após iniciar a Taça Guanabara com os jovens do sub-20, o Flamengo finalmente terá pela primeira vez o seu time considerado titular na temporada. Rodrigo Caio, no entanto, é tratado como dúvida.

Com lesão muscular no adutor da coxa direita, o zagueiro pode ser substituído por Willian Arão. Fica a dúvida de como Ceni utilizará os principais jogadores e os meninos da base em ascensão.

Do outro lado, o Bangu, na penúltima posição, com cinco pontos, ainda não sabe o que é vencer, registrando três derrotas e dois empates.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Rodrigo Muniz e Vitinho (Gabigol).

Provável escalação do Bangu: Paulo Henrique; Digão, Israel, Fandinho e Dionatan; Marcelo Mattos, Matheus Olavo, Lucas Lucena, Alessandro Scheppa e Geovani; Jean Carlos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 2 Flamengo Carioca 24 de março de 2021 Boavista 1 x 1 Flamengo Carioca 28 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Madureira x Flamengo Carioca 3 de abril de 2021 A definir Flamengo x Vasco Carioca 10 de abril de 2021 A definir

BANGU

JOGOS CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 0 Bangu Carioca 24 de março de 2021 Bangu 0 x 0 Resende Carioca 27 de março de 2021

Próximas partidas