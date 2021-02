Onde assistir ao vivo a Fiorentina x Inter de Milão, pela Serie A italiana?

Nesta sexta-feira (5), Fiorentina e Inter de Milão fazem um duelo eletrizante pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, no estádio Artemio Franchi, a partir das 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo TNT Sports, na TV fechada. Na Goal você acompanha os lances em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Inter briga pela liderança do Campeonato Italiano (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Na parte debaixo da tabela, a Fiorentina quer aproveitar o fator caso para vencer e atrapalhar o caminho do rival em busca do título italiano. Para o jogo desta sexta, o time não terá Milenkovic e Castrovilli, suspensos, enquanto o brasileiro Igor é dúvida.

Prima convocazione per Kokorin, Malcuit e Rosati ⚜️ #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/ZJmwHnHDoO

Provável escalação da Fiorentina: Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Do outro lado, a Inter de Milão quer o triunfo longe de seus domínios para seguir firme na luta pela taça nacional. Os Nerazzurri devem ter Vidal, Gagliardini, Eriksen, Achraf e Lukaku entre os titulares.

💪 | ALLENAMENTO



Nerazzurri subito in campo in vista di #FiorentinaInter 👉 https://t.co/ulZLZU8CHc



Powered by @Lenovo @lenovoitalia #training #InterXLenovo pic.twitter.com/rbivgdDuzs