Onde assistir ao vivo Ferencváros x Juventus, pela Champions League?

Jogo é válido pela terceira rodada do grupo G; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na Hungria, Ferencváros e se enfrentam nesta quarta-feira (4), a partir das 17h de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo G da UEFA . A partida será transmitida ao vivo no Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferencváros x Juventus DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Ferencváros Stadion HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo no Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem vencer na Champions League, o Ferencváros não terá Uzuni, que segue isolado após testar positivo para Covid-19, enquanto Civic é dúvida.

Depois da derrota para o em casa, a Juventus precisa buscar pontos longe de seus domínios. A Velha Senhora conta com os retornos de De Ligt e Alex Sandro, enquanto o atacante Cristiano Ronaldo está confirmado para o duelo.

Provável escalação do Ferencváros: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin; Zubkov, Laidouni, Somalia, Nguen; Isael.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FERENCVÁROS

JOGO CAMPEONATO DATA Videoton 1 x 1 Ferencváros Campeonato Húngaro 31 de outubro de 2020 Ferencváros 2 x 2 Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferencváros x Mezokovesd Campeonato Húngaro 8 de novembro de 2020 13h (de Brasília) Bicske x Ferencváros Campeonato Húngaro 14 de novembro de 2020 10h45 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 1 x 4 Juventus 1 de novembro de 2020 Juventus 0 x 2 Barcelona Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas