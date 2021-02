Onde assistir ao vivo a Everton x Fulham, pela Premier League?

Neste domingo (14), Everton e Fulham entram em campo no Goodison Park, a partir das 16h (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O Everton entra em campo precisando vencer para seguir próximo ao grupo de classificação às competições europeias. Os Toffees não têm certeza quanto a escalação de Calvert-Lewin, com problemas físicos, assi como Digne e James Rodriguez.

Provável escalação do Everton: Olsen; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Doucoure, Davies; Iwobi, Sigurdsson, King; Richarlison.

Lutando contra o rebaixamento, o Fulham entra em campo tentando surpreender o rival.

