Onde assistir ao vivo a Espanha x Polônia, pela Eurocopa?

As seleções entram em campo neste sábado (19), em Sevilla, pela segunda rodada do grupo E; veja como acompanhar ao vivo na TV

Em Sevilla, a Espanha recebe Polônia neste sábado (19), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo E da Euro 2020. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Polônia DATA Sábado, 14 de junho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de La Cartuja - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Alessandro Giallatini e Fabiano Preti (ITA)

Quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

ONDE VAI PASSAR?



Espanha busca o triunfo na Euro / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta sábado (19), às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ESPANHA

Após ficar no empate com a Suécia na estreia da Euro, a Espanha busca a sua primeira vitória na competição para não se ver distante de uma vaga à próxima fase. A Roja segue sem poder contar com Busquets, que testou positivo para Covid-19, mas não tem outros problemas para o duelo deste sábado.

💜 ¡¡SE HAN PUESTO MORADOS!!



😜 No, no penséis mal. Los jugadores de la @SeFutbol con el peto morado han sido los ganadores del partido a tres en campo reducido que ha cerrado el entrenamiento del día.



👏🏻 Eficacia anotadora y juego en equipo para ganar.#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/E1Has2P1Cs — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 17, 2021

Provável escalação da Espanha: Simon; M Llorente, Laporte, P Torres, Alba; Koke, Rodri, Thiago; F Torres, Morata, Olmo.

POLÔNIA

Já a Polônia vem de derrota e também busca o triunfo para seguir viva na competição. A equipe não terá Krychowiak, suspenso, e Moder deve ser seu substituto. No ataque, Lewandowski está confirmado.

Provável escalação da Polônia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Moder, Linetty, Rybus; Zielinski, Lewandowski

