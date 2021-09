Onde assistir ao vivo a Espanha x Geórgia, pelas Eliminatórias Europeias?

Equipes entram em campo neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília); saiba como acompanhar na internet

Espanha e Geórgia se enfrentam na tarde deste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), em Badajoz, em duelo válido pela quinta rodada do grupo B das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo na Estádio TNT Sports, no serviço de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Geórgia DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL Estadio Nuevo Vivero - Badajoz, ESP HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Estádio TNT Sports, no serviço de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para a Suécia por 2 a 1 na última rodada, a Espanha busca voltar a vencer nas Eliminatórias. Atualmente, soma sete pontos, dois a menos que os líderes suecos.

Para o confronto, o técnico Luis Enrique deve realizar algumas mudanças na equipe, com a formação 4-3-3. Pablo Sarabia, novo reforço do Sporting, pode aparecer entre os titulares no ataque ao lado de Torres.

Já a Geórgia, com apenas um pontos e na lanterna do grupo B, busca a primeira vitória no torneio.

Provável escalação da Espanha: De Gea; Llorente, Albiol, Laporte, Gaya; Soler, Rodri, Koke; Mendez, F Torres, Sarabia.

Provável escalação da Geórgia: Loria; Kakabadze, Khocholava, Kashia, Azarovi; Aburjania, Kankava; Tsitaishvili, Qazaishvili, Kiteishvili; Kvilitaia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPANHA

JOGOS CAMPEONATO DATA Itália 1 (4) x (2) 1 Espanha Eurocopa 6 de julho de 2021 Suécia 2 x 1 Espanha Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Kosovo x Espanha Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Italia x Espanha Liga das Nações 6 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

GEÓRGIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Holanda 3 x 0 Geórgia Amistoso 6 de junho de 2021 Geórgia 0 x 1 Kosovo Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas