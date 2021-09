Onde assistir ao vivo a Equador x Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Times entram em campo nesta quinta-feira (2), em Quito, pela nona rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Quito, Equador e Paraguai entram em campo nesta quinta-feira (2), a partir das 18h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Equador x Paraguai DATA Quinta-feira, 2 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Casa Blanca, Quito - EQU HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Equador busca a vitória em casa / Foto: Getty

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Equador entra em campo buscando a vitória para permanecer na zona de classificação ao Mundial.

😎 ¡Concentrados para nuestro rival de mañana, @Albirroja!



🎟 No te olvides de adquirir tus entradas por nuestra página oficial: https://t.co/qANceeyr6j



😉 ¡Nos vemos en el 🏟 #RodrigoPaz!#JuntosConLaTri🇪🇨

Os equatorianos não terão Piero Hincapie, suspenso. No entanto, a "La Tri", terá em campo nomes experientes como Enner Valencia e Moises Caicedo.

Do outro lado, o Paraguai precisa do triunfo para tentar entrar no G-4, ou não se ver longe dos rivais.

¡Listos para un nuevo desafío!



La Selección Paraguaya completó su último entrenamiento antes del viaje a Quito.



🔗 https://t.co/jJaLcxrA6I



Mañana, la #Albirroja ⚪🔴 enfrenta a Ecuador.#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾#PoneteLaAlbirroja 🙌

Gustavo Gomez é desfalque certo no time paraguaio, por estar suspenso. desta forma, Balbuena deve ser titular ao lado de Junior Alonso.



Provável escalação do Equador: Galindez; Preciado, Arboleda, Arreaga, Estupinan; Mena, Mendez, Caicedo, Estrada; Campana, Valencia.

Provável escalação do Paraguai: Silva; Espinola, Balbuena, Alonso, Arzamendia; A Romero, Villasanti, Sanchez, O Romero; Almiron, Pereza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 3 (4) x (3) 3 Paraguai Copa América 2 de julho de 2021 Uruguai 1 x 0 Paraguai Copa América 28 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paraguai x Colômbia Eliminatórias 5 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Paraguai x Venezuela Eliminatórias 9 de setembro de 2021 19h30 (de Brasília)

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 3 x 0 Equador Copa América 3 de julho de 2021 Brasil 1 x 1 Equador Copa América 27 de junho de 2021

Próximas partidas