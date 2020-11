Onde assistir ao vivo a Delfín x Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), às 19h15 (de Brasília), no Equador; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O encara o na notie desta quarta-feira (25), às 19h15 (de Brasília), no , pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Delfín x Palmeiras DATA Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Jocay - Equador HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, com narração de Nivaldo Prieto, e comentários de Osvaldo Pascoal, Edmundo e Carlos Simon. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro vitórias e um empate na primeira fase da , o Palmeiras chega embalado para iniciar o duelo das oitavas de final.

O técnico Abel Ferreira ganhou três reforços importantes para o confronto no Equador: Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e o goleiro Vinicius, testaram negativo para a Covid-19 e retornam.

O trio se junta a Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva, mas ainda aguardam os resultados dos exames para saberem se vão reforçar o time no mata-mata

Após quarentena, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Vinicius estão de volta! 💪#AvantiPalestra pic.twitter.com/Ah60u66Qoz — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) November 24, 2020

Já o Delfín encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo G, com sete pontos (três derrotas e duas vitórias), atrás do , invicto, com 16 pontos (cinco vitórias e um empate)

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Emerson Santos, Gustavo Gómez e Renan; Gabriel Menino (Marcos Rocha), Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula e Mayke; Lucas Lima e (Gabriel Silva) Rony.

Provável escalação do Delfín: Banguera; González, Rodriguez, Ale e Nazareno; Ortiz e Noboa (Benitez); Rojas, Villalva e Corozo; Carlos Garcés.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

O Palmeiras encerrou a primeira fase invicto e na liderança do grupo B, com 16 pontos (quatro vitórias e um empate). Aproveitamento de 88,9%.

JOGOS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Tigre 0 x 2 Palmeiras - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Bolívar - 30 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Tigre - 21 de outubro de 2020

JOGOS DO DELFÍN NA LIBERTADORES

Delfín 1 x 1 - 4 de março de 2020

Santos 1 x 0 Delfín - 10 de março de 2020

Defensa y Justicia 3 x 0 Delfín - 17 de setembro de 2020

Delfín 1 x 2 Santos - 24 de setembro de 2020

Delfín 3 x 0 Defensa y Justicia - 1 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Palmeiras participa pela 20ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 190 jogos, a equipe acumula 103 vitórias, 35 empates e 52 derrotas, com 347 gols marcados e 204 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 73,33% 2018 Semi 72,22% 2017 Oitavas de final 66,67% 2016 Fase de grupos 44,44% 2013 Oitavas de final 41,67% 2009 Quartas de final 58,33% 2006 Oitavas de final 53,33% 2005 Oitavas de final 43,33% 2001 Semi 63,89% 2000 Vice 57,14% 1999 Campeão 54,76% 1995 Quartas de final 63,33% 1994 Oitavas de final 43,75% 1979 Fase de grupos 50% 1974 Fase de grupos 50% 1973 Fase de grupos 64,29% 1971 Segunda fase 70% 1968 Vice 76,67% 1961 Vice 66,67%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Palmeiras Copa do 18 de novembro de 2020 1 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x -PR Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Palmeiras x Delfín Copa Libertadores 2 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

DELFÍN

JOGO CAMPEONATO DATA Delfín 1 x 1 Guayaquil City 18 de novembro de 2020 3 x 2 Delfín Campeonato Equatoriano 22 de novembro de 2020

Próximas partidas