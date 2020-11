Onde assistir ao vivo a Defensa y Justicia x Vasco, pela Copa Sul-Americana?

Argentinos e brasileiros se enfrentam em jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quinta-feira (26), Defensa y Justica e se enfrentam no estádio Alberto Tomaghello, a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo de ida das oitavas de final da . A partida será transmitida pela Conmebol TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Defensa y Justicia x Vasco DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Alberto Tomaghello - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Paulo Fernandes/

A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Defensa y Justicia quer aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto com os brasileiros. No entanto, o emocional do time argentino pode estar abalado devido a morte de Diego Maradona.

Já o Vasco entrará nesta quinta-feira com uma série de desfalques que vão desde o elenco até a comissão técnica. Isso porque Ricardo Sá Pinto testou positivo para covid-19, além de Ribamar, Fellipe Bastos, Fernando Miguel, Werley, Ulisses, Tiago Reis, Benítez, Talles Magno, Jadson e Fintelman..

Provável escalação do Defensa y Justicia: Unsain, Frias, Rodríguez, Martínez, Acevedo, Loaiza, Rius, Benítez, Camacho (Isnaldo), Pizzini e Braian Romero.

Provável escalação do Vasco: Lucão, Léo Mattos, Castan, Miranda, Marcelo Alves e Neto Borges; Marcos Júnior, Léo Gil, Carlinhos (Vinicius); Gustavo Torres e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Defensa y Justicia 21 de novembro de 2020 Defensa y Justicia 0 x 0 Independiente Campeonato Argentino 15 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Defensa y Justicia x Cordoba Campeonato Argentino 29 de novembro de 2020 17h10 (de Brasília) Vasco x Defensa y Justicia Copa Sul-Americana 3 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 Vasco 0 x 0 Campeonato Brasileiro 19 de novembro de 2020

Próximas partidas