Onde assistir ao vivo a Defensa y Justicia x Palmeiras, pela final da Recopa?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Defensa y Justicia se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. O duelo terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Defensa y Justicia x Palmeiras DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 de 2021 LOCAL Estádio Norberto "Tito" Tomaghello - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andrés Rojas (COL)

VAR: John Ospina (COL)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca a classificação para a próxima fase / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (7). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem jogar desde o dia 24 de março em razão da paralisação do Campeonato Paulista por conta do decreto estadual para combater a Covid-19, o Palmeiras volta a campo buscando um bom resultado fora de casa para decidir o título em casa. A volta vai acontecer no dia 14, no Mané Garrincha, em Brasília. Antes da segunda partida, no entanto, o Verdão ainda disputa a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 11.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. É sempre muito difícil enfrentar equipes argentinas, é uma final, e estamos nos preparando para chegar lá e fazer uma grande partida. Iniciar a temporada com um título é sempre muito importante e muito bom. Espero que a nossa equipe consiga trazer esse dois títulos que a gente tanto almeja", afirmou meia Zé Rafael .

Já o Defensa chega embalado com uma série de nove jogos de invencibilidade dentro do Estátio Norberto Tomaghello.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Breno Lopes (Wesley), Willian e Rony.

Provável escalação do Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Fernando Meza, Néstor Breitenbruch e Adonis Frías; Marcelo Benítez, Emanuel Brítez, Lautaro Escalante, Francisco Pizzini, Calos Rotondi e Raúl Loaiza; Walter Bou (Braian Romero).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Ferroviária Paulista 13 de março de 2021 São Bento 1 x 1 Palmeiras Paulista 25 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santo André x Palmeiras Paulista 11 de abril de 2021 A definir Flamengo x Palmeiras Supercopa do Brasil 11 de abril de 2021 A definir

DEF. Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 1 x 1 Vélez Campeonato Argentino 28 de março de 2021 Boca Juniors 2 x 1 Defensa y Justicia Campeonato Argentino 3 de abril de 2021

Próximas partidas