Onde assistir ao vivo a Defensa y Justicia x Palmeiras, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Argentina; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras visita o Defensa y Justicia na noite desta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo A da Copa Libertadores, buscando seguir com a invencibilidade no torneio. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para o estado de SP, e Maringá e Londrina, no Paraná), na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Defensa y Justicia x Palmeiras DATA Terça-feira, 4 de maio de 2021 LOCAL Estádio Norberto "Tito" Tomaghello - Florencio Varela, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca mais uma vitória na Libertadores / Foto: Getty Images

O SBT (para o estado de SP, Maringá e Londrina, no Paraná), na TV aberta, e a Fox Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça, às 21h30. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Valendo a liderança do grupo A, Palmeiras e Defensa y Justicia buscam apenas a vitória nesta terça-feira.

Para o confronto, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, terá Wesley à disposição, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Por outro lado, Lucas Lima, Kuscevic, Breno Lopes e Gabriel Veron, seguem fora. Viña, suspenso, também está fora.

Já o Defensa y Justicia, na vice-liderança, com quatro pontos, tem 14 jogadores infectados pela Covid-19.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Defensa y Justicia: Unsaín; Emanuel Brítez, Juan Rodríguez, Néstor Breitenbruch e Nahuel Gallardo; Matías Rodríguez, Nicolás Tripichio e Raúl Loaiza; Tomás Ortiz, Gabriel Hachen e Walter Bou.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras x Inter de Limeira Paulista 29 de abril de 2021 Santo André x Palmeiras Paulista 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Paulista 6 de maio de 2021 A definir Ponte Preta x Palmeiras Paulista 9 de maio de 2021 A definir

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 3 x 0 Universitario Copa Libertadores 28 de abril de 2021 Defensa y Justicia x Unión Santa Fé Campeonato Argentino 2 de maio de 2021

Próximas partidas