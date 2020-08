Onde assistir ao vivo Decisão x Sport, pelo Campeonato Pernambucano?

Times se enfrentam na luta contra o rebaixamento do Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Decisão se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no estádio Vera Cruz, em partida válida pelo quadrangular contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano. O duelo será transmitido com exclusividade pelo Premiere no canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Decisão x Sport DATA Sábado, 1 de agosto de 2020 LOCAL Vera Cruz (PE) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido com exclusividade pelo Premiere no canal fechado na TV, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Sport luta pela primeira vez em toda a sua história contra o rebaixamento no estadual e, após vencer o por 1 a 0, agora o está a uma vitória de garantir a permanência na elite do futebol pernambucano. Por isso, o técnico Daniel Paulista deve mandar a campo o que tiver de melhor à sua disposição, contando com o retorno de Luciano Juba, após testar positivo para o coronavírus.

Já o Decisão, que empatou com o Petrolina no primeiro jogo, também precisa do triunfo para ficar mais perto de garantir seu lugar na primeira divisão do pernambucano.

Provável escalação do Decisão: Henrique, Sorriso, Danilo, Raykar, Vágner Rosa, Williams, Felipe Almeida, Kadi, Josi, Arúa e Jackson.

Provável escalação do Sport: Maílson, Patric, Maidana, Adryelson e Sander, Willian Farias, Betinho, Jonatan Gómez, Rafael, Leandro Barcia e Hernane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Vitória-PE Campeonato Pernambucano 29 de julho de 2020 0 (4) x (1) 0 Sport 25 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Petrolina Campeonato Pernambucano 4 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

Decisão

JOGO CAMPEONATO DATA Petrolina 1 x 1 Decisão Campeonato Pernambucano 27 de julho de 2020 Decisão 0 x 5 Central Campeonato Pernambucano 19 de julho de 2020

Próximas partidas