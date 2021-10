Equipes duelam nesta quinta-feira (14), na Arena Pantanal, pela 26ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na Arena Pantanal, Cuiabá e Sport entram em campo nesta quinta-feira (14), a partir das 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campenato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Sport DATA Quinta-feira, 14 de outubro de 2021 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Rafael Ramos dos Santos (MT)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar do VAR: Helton Nunes (SC)

Time de Jorginho não vence há cinco jogos/ Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, irão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há cinco jogos (quatro empates e uma derrota), o Cuiabá quer aproveitar o apoio de sua torcida para voltar a reencontrar a vitória no Brasileirão.

O Dourado segue sem poder contar com Everton Sena, lesionado, enquanto Jonathan Cafú está suspenso. Por outro lado, a equipe conta com o retorno de Danilo Gomes.

Do outro lado, o Sport vem de três vitórias consecutivas e quer somar mais pontos para tentar deixar sair da zona de rebaixamento.

O Leão não terá João Igor, Thiago Lopes, Neílton e Thyere lesionados. Por outro lado, Hernanes e Everaldo retornam após cumprir suspensão.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Empereur, Uendel; Auremir, Pepê, Camilo e Clayson; Jenison e Max.

Provável escalação do Sport: Maílson; Ewerthon, Chico, Sabino, Sander; Marcão Silva, José Welison, Luciano Juba, Everton Felipe; Gustavo Oliveira e Mikael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 0 São Paulo Brasileirão 11 de outubro de 2021 Grêmio 2 x 2 Cuiabá Brasileirão 6 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Cuiabá Brasileirão 17 de outubro de 2021 20h30 (de Brasília) Cuiabá x A confirmar Copa Verde 20 de outubro de 2021 21h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Corinthians Brasileirão 9 de outubro de 2021 Sport 3 x 1 Juventude Brasileirão 6 de outubro de 2021

Próximas partidas