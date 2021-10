Onde assistir ao vivo a Cuiabá x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (20), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Cuiabá se enfrentam na noite desta segunda-feira (20), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Fluminense DATA Segunda-feira, 20 de setembro de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Alinor Silva (MT)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistente VAR: Cleriston Clay (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Mailson Santana / DivulgaçãoFluminense

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta segunda-feira. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil , o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão, buscando a terceira vitória seguida no torneio nacional. Atualmente, soma 28 pontos.

André e Fred, suspensos, darão lugar a Martinelli e Bobadilla.

Já o Cuiabá, com 27 pontos, não terá Clayson, Elton, Jenison e Yuri Lima, suspensos, além de João Lucas, com dores na panturrilha.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Camilo e Rafael Gava; Jonathan Cafú, Osman (Cabrera) e Rafael Papagaio.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Nonato e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 x 1 Santos Brasileirão 5 de setembro de 2021 Juventude 1 x 2 Cuiabá Brasileirão 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Cuiabá Brasileirão 26 de setembro de 2021 20h30 (de Brasília) Cuiabá x América-MG Brasileirão 2 de outubro de 2021 17h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 São Paulo Brasileirão 12 de setembro de 2021 Atlético-MG 1 x 0 Fluminense Brasileirão 15 de setembro de 2021

Próximas partidas