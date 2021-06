Onde assistir ao vivo a CSA x Sampaio Corrêa, pela Série B?

Times entram em campo neste sábado (5), no Rei Pelé, pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Maceió, CSA e Sampaio Corrêa entram em campo neste sábado (5), a partir das 16h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO CSA x Sampaio Corrêa DATA Sábado, 5 de junho de 2021 LOCAL Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

ONDE VAI PASSAR?



CSA busca o triunfo em casa /Foto: Augusto Oliveira/CSA

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida deste sábado (5). Na Goal, você também segue a partida em tempo real .

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

O CSA vem de derrota na primeira rodada e quer aproveitar que é o mandante para somar pontos. A equipe conta com o retorno de Dellatorre, recuperado de lesão. Quem também pode aparecer entre os relacionados é Kevyn, novo reforço do clube.

Amanhã tem Azulão. ⚽️👊🏼 Confira imagens do último trabalho antes da partida contra o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada da @BrasileiraoB 🔵⚪️



Amanhã tem Azulão. ⚽️👊🏼 Confira imagens do último trabalho antes da partida contra o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada da @BrasileiraoB 🔵⚪️

Seja Sócio do Maior e contribua com o nosso Azulão cada vez mais forte.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Lucão, Matheus Felipe e Vitor Costa; Geovane, Gabriel e Nadson; Silvinho, Marco Túlio e Iury.

SAMPAIO CORRÊA

Após iniciar a Série B com empate em casa, o Sampaio Corrêa busca sua primeira vitória na competição longe dos seus domínios. Para o jogo deste sábado, o time maranhense não terá Ferreira, que testou positivo para covid-19, e Roney, lesionado. Por outro lado, Nilson Junior e Daniel Costa retornam.

Bom dia, Universo tricolor! Treino rolando no CT do CRB. Última atividade antes da partida contra o CSA, neste sábado, às 16h30, no Estádio Rei Pelé #SérieB #SejaSócio #VumboraSampaio

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota, Watson, Joécio, Victor Oliveira, Zé Mário, André Luiz, Mauro Silva, Eloir, Pimentinha, Roney e Ciel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 0 CSA Série B 28 de maio de 2021 CRB 1 (3) x (4) 1 CSA Campeonato Alagoano 22 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x CSA Série B 12 de junho de 2021 19h (de Brasília) CSA x Guarani Série B 15 de junho de 2021 19h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 0 Goiás Série B 31 de maio de 2021 Moto Club 1 x 3 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 23 de maio de 2021

Próximas partidas