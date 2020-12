Onde assistir ao vivo a Crystal Palace x Liverpool, pela Premier League?

Duelo deste sábado (19) será em Londres, às 9h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a ponta da tabela, o visita o neste sábado (19), às 9h30 (de Brasília), no Selhurst Park, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crystal Palace x Liverpool DATA Sábado, 19 de dezembro de 2020 LOCAL Selhurst Park, Londres - ING HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Duelo será no estádio do Crystal Palace, em Londres (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRYSTAL PALACE

Na parte debaixo da tabela, o Crystal Palace também tem desfalques para o jogo deste sábado. Benteke, Kelli e Sakho, lesionados, estão fora. Por outro lado, Cahill, Schlupp e Ayew podem surgir entre os titulares..

Provável escalação da Crystal Palace: Guaita; Clyne, Kouyate, Cahill, Van Aanholt; Schlupp, Milivojevic, McArthur, Eze; Zaha, Ayew.

LIVERPOOL

Agora líder da Premier League, o Liverpool pode ter mudanças na equipe titular, já que no duelo contra o o técnico Jurgen Klopp - vencedor do prêmio The Best da Fifa como melhor técnico - não mexeu no time. Joel Matip, com dores nas costas, segue como dúvida, enquanto a lista de desfalques segue extensa: Virgil van Dijk, Joe Gomez, Diogo Jota, Kostas Tsimikas, Xherdan Shaqiri e James Milner.

Provável escalação da Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRYSTAL PALACE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Crystal Palace Premier League 16 de dezembro de 2020 Crystal Palace 1 x 1 Tottenham Premier League 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Crystal Palace Premier League 26 de dezembro de 2020 12h (de Brasília) Crystal Palace x Premier League 28 de dezembro de 2020 12h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 1 Tottenham Premier League 16 de dezembro de 2020 1 x 1 Liverpool Premier League 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas