Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Ponte Preta, pela Série B?

Times entram em campo neste sábado (11), em Sete Lagoas, pela 23ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Sete Lagoas, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta neste sábado (11), na Arena do Jacaré, às 11h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Ponte Preta DATA Arena do Jacaré, Sete Lagoas - MG HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique de Lima e Gabriel Conti Viana (RJ)

Quarto árbitro: Michel Patrick Guimarães (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente do VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?

Macaca quer o triunfo fora de casa/Foto: Álvaro Jr/ Pontepress

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem perder desde que Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando, o Cruzeiro que manter o bom momento e conta com a torcida em Sete Lagoas para somar mais pontos.

A Raposa terá o retorno de Marcelo Moreno, que estava com a seleção boliviana, e de Flávio, que estava suspenso. Bruno José, com um dores no tornozelo direito, é dúvida.

Do outro lado, a Ponte Preta também quer somar pontos para se manter fora da zona de rebaixamento.

A Macaca terá a estreia de Marcelo Hermes, já que Rafael Santos não poderá entrar em campo por forças contratuais. Além disso, Léo Naldi está lesionado e André Luiz deve ser seu substituto.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira, Adriano, Rômulo, Giovanni, Wellington Nem Sobis (Bruno José) e Marcelo Moreno..

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleylton e Marcelo Hermes; André Luiz, Marcos Júnior e Fessin; Richard, Moisés e Rodrigão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 1 Cruzeiro Série B 7 de setembro de 2021 CRB 0 x 0 Cruzeiro Série B 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Operário Série B 16 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Vasco x Cruzeiro Série B 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 2 Sampaio Corrêa Série B 3 de setembro de 2021 Vasco 2 x 0 Ponte Preta Série B 29 de agosto de 2021

Próximas partidas