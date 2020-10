Onde assistir ao vivo Cruzeiro x Paraná, pela Série B?

Times duelam no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro , e Paraná se enfrentam nesta sexta-feira (30), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto Minas Gerais), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida minuto a minuto, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x DATA Sexta-feira, 30 de outubro de 2020 LOCAL Mineirão - Minas Gerais 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV (exceto Minas Gerais), além do Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Querendo vencer para tentar sair do Z-4, o Cruzeiro não poderá contar com Matheus Pereira, Arthur Capike, Giovanni Palmieri, éo, henrique, Marco Antônio e Stênio, todos lesionados. Por outro lado, o técnico Felipão terá os retornos de Manoel, recuperado de covid-19, e Raúl Cáceres, que volta após lesão no joelho direito.

Já o Paraná está na parte de cima da tabela e precisa ganhar para alcançar o G-4. O time paranista não terá Jean Victor e Bruno Gomes, suspensos, além de Alisson e Fabrício, lesionados.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz, Cacá, Ramon e Patrick Brey; Adriano e Jadsom; Airton, Régis e Marquinhos Gabriel; Marcelo Moreno.

Provável escalação do Paraná: Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas, Higor Meritão, Renan Bressan e Thiago Alves; Andrey e Léo Castro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Cruzeiro Série B 25 de outubro de 2020 Operário 0 x 1 Cruzeiro Série B 20 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -SP x Cruzeiro Série B 6 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília) Cruzeiro x Série B 9 de novembro de 2020 20h (de Brasília)

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 4 x 0 Oeste Série B 26 de outubro de 2020 Cuiabá 3 x 3 Paraná Série B 21 de outubro de 2020

Próximas partidas