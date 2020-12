Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Cuiabá, pela Série B?

Duelo desta terça-feira (29), será no Independência, a partir das 21h30, pela 32ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe Cuiabá nesta terça-feira (29), no Independência, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto MG), na TV fechada, e do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Cuiabá DATA Terça-feira, 29 de dezembro de 2020 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Cuiabá precisa vencer para não sair do G-4 (Foto: Divulgação/Cuiabá EC)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto MG), na TV fechada, e do Premiere, em pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Ainda sonhando com o acesso, o Cruzeiro não tem alternativas, a não ser vencer os duelos que restam na Série B, além de torcer por tropeço dos rivais. E para o duelo desta terça-feira, a terá os retornos de Fabio e Rafael Sobis, que voltam após suspensão.

Provável escalação do Cruzeiro: Fabio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadsom Silva e Filipe Machado; Rafael Sobis, William Pottker e Arthur Caíke.

CUIABÁ

Já o Cuiabá está no G-4 e entrará em campo buscando um triunfo para não ver sua posição ameaçada e até treinou no feriado de Natal, em preparação para o duelo.

Provável escalação do Cuiabá: João Carlos; Rayner, Eduardo Kunde, Anderson Conceição e Romário; Nenê Bonilha, Matheus Barbosa e Elvis; Iago, Willians Santana e Maxwell.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Cruzeiro Série B 22 de dezembro de 2020 Avaí 1 x 1 Cruzeiro Série B 18 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Série B 8 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x Oeste Série B 13 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Cuiabá Série B 22 de dezembro de 2020 Cuiabá 2 x 0 Operário Série B 18 de dezembro de 2020

