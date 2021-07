Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Coritiba, pela Série B?

Times entram em campo nesta terça-feira (6), no Mineirão, pela décima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Cruzeiro recebe o Coritiba nesta terça-feira (6), no Mineirão, a partir das 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Coritiba DATA Terça-feira, 6 de julho de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzeiro quer voltar a vencer na Série B / Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Há três jogos sem ganhar na Série B, o Cruzeiro quer voltar a vencer no campeonato e tem reforços para o jogo desta terça. Isso porque o técnico Mozart espera poder contar com Marcelo Moreno e Wellington Nem.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Norberto, Ramon, Ramon, Léo Santos, Felipe Augusto, Matheus Barbosa, Nonoca, Rômulo, Giovanni, Marcinho e Sobis.

CORITIBA

O Coritiba chega embalado para o jogo desta terça-feira, já que vem de cinco vitórias consecutivas. O Coxa quer manter a sequência na competição e tem a esperança de gols no artilheiro Léo Gamalho.

Provável escalação do Coritiba: Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro, Matheus Sales, Val, Robinho, Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão Série B 3 de julho de 2021 Cruzeiro 3 x 3 Guarani Brasileirão Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Cruzeiro Brasileirão Série B 10 de julho de 2021 16h30 (de Brasília) Cruzeiro x Avaí Brasileirão Série B 17 de julho de 2021 16h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 1 Remo Brasileirão Série B 2 de julho de 2021 Confiança 0 x 1 Coritiba Brasileirão Série B 29 de junho de 2021

Próximas partidas